الجيش: تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين وتجار المخدرات

أعلنت قيادة الجيش، أنه "في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار ​المخدرات​، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، وأسفرت عن توقيف 44 مواطنًا و 7 سوريين وفلسطيني واحد لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، التجول بصورة غير قانونية. كما أوقفت المواطن (​ب.ح.​) في بلدة عرسال – بعلبك، ودهمت مستودعًا عائدًا له، كان يُستَخدم في عمليات الاتجار بالأسلحة".وذكرت القيادة، أنه "في السياق نفسه، نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم منازل مطلوبين في منطقتَي جبل لبنان والهرمل، حيث أوقفت 15 مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة الحربية"، لافتةً الى أنه "نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية".وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".