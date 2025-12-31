حصرياً-توقعات مايك فغالي للعام ٢٠٢٦:هذا عن ترامب و برّي و الجنرال و الشرع و الحريري و عون و سلام
-سنة حسم جميع الحروب
-تنحي شخصيات على مستوى الحكم
-خضّة أمنية
-توقيع سلام في ال ٢٠٢٦
-تقسيم سوريا الى دويلات
-شبه اجتياح للبنان
-سعد الحريري راجع
-الجنرال عون: الله يطول بعمره
-شخصيات اساسية تتغير بالكامل
-اغتيالات كبرى آتية
-تغييرات حاسمة في القضاء
-تأجيل الانتخابات لاسباب أمنية
-ال ٢٠٢٦ تشبه ال ١٩٨٢
-زلزال او اشعاع في محيط الامارات
-تظاهرات في الكويت و تغيير
-اميركا الى شطرين و خضّة كبيرة
-لا أرى ترامب في المرحلة المقبلة
-اكثر من جائحة في شهر ٥
-- مفاجاءة في شهر ٢
-ازدهار كبير بعد خمس اشهر
حل للنزاع الروسي-الاوكراني
-خسائر كبيرة جدا في البورصات العالمية
-الفضّة لا ينكسر، و الذهب الى تقلبات
-مظاهرات في فرنسا لم تشهدها في تاريخها و نار و دخان من اهم المعالم السياحية
-خائف على الاردن
-خريطة جديدة لسورية مع نهاية ال ٢٠٢٦
بشار الاسد يحاكم و يصبح بريءً
-النفط في لبنان الى العلن و العمل
-انهيار بسيط لليرة مقابل الدولار
-اموال المودعين راجعة على شرط عدم توقيع الاوراق
-خضات في ايران و اغتيالات
-سأظل اقول ما اقوله عن السيد حسن الى حد عمر ٧٥ سنة