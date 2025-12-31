A + A -

حصرياً-توقعات مايك فغالي للعام ٢٠٢٦:هذا عن ترامب و برّي و الجنرال و الشرع و الحريري و عون و سلام

-سنة حسم جميع الحروب

-تنحي شخصيات على مستوى الحكم

-خضّة أمنية

-توقيع سلام في ال ٢٠٢٦

-تقسيم سوريا الى دويلات

-شبه اجتياح للبنان

-سعد الحريري راجع

-الجنرال عون: الله يطول بعمره

-شخصيات اساسية تتغير بالكامل

-اغتيالات كبرى آتية

-تغييرات حاسمة في القضاء

-تأجيل الانتخابات لاسباب أمنية

-ال ٢٠٢٦ تشبه ال ١٩٨٢

-زلزال او اشعاع في محيط الامارات

-تظاهرات في الكويت و تغيير

-اميركا الى شطرين و خضّة كبيرة

-لا أرى ترامب في المرحلة المقبلة

-اكثر من جائحة في شهر ٥

-- مفاجاءة في شهر ٢

-ازدهار كبير بعد خمس اشهر

حل للنزاع الروسي-الاوكراني

-خسائر كبيرة جدا في البورصات العالمية

-الفضّة لا ينكسر، و الذهب الى تقلبات

-مظاهرات في فرنسا لم تشهدها في تاريخها و نار و دخان من اهم المعالم السياحية

-خائف على الاردن

-خريطة جديدة لسورية مع نهاية ال ٢٠٢٦

بشار الاسد يحاكم و يصبح بريءً

-النفط في لبنان الى العلن و العمل

-انهيار بسيط لليرة مقابل الدولار

-اموال المودعين راجعة على شرط عدم توقيع الاوراق

-خضات في ايران و اغتيالات

-سأظل اقول ما اقوله عن السيد حسن الى حد عمر ٧٥ سنة