الرئيس عون طمأن الى ان الأجواء السائدة توحي بالايجابية :الوضع الأمني في لبنان من الأفضل بين دول العالم

31
DECEMBER
2025
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضاع القضاء في لبنان، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي هنأه بحلول الأعياد واطلعه على نتائج الاجتماع الذي عقد امس مع وزير العدل المحامي عادل نصار، في اطار التعاون القائم بين الوزارة والمجلس بهدف تفعيل العمل القضائي والمساهمة في تحسين أوضاع القضاء.
السفير اللبناني في المكسيك
واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان في المكسيك السفير جورج الجلاد، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والمكسيك، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
سفير لبنان في الكويت
كما استقبل رئيس الجمهورية، سفير لبنان في الكويت السفير غادي خوري وعرض معه العلاقات بين لبنان والكويت وأوضاع الجالية اللبنانية.
جامعة آل خويري
واستقبل الرئيس عون وفد جامعة آل خويري برئاسة السيد شربل خويري الذي تحدث في بداية اللقاء مهنّئأ بالاعياد المجيدة، واعرب عن التقدير للمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية والهادفة الى النهوض بلبنان وتحسين أوضاع اللبنانيين.
وبعد ان قدم نبذة عن العائلة التي باتت تربو على أربعة آلاف فرد اغلبيتهم في كسروان وجبيل، لفت الى ان" حصة العائلة في الانتخابات البلدية التي أجريت هذا العام، كانت اكثر من 26 مقعداً توزعت بين رئيس بلدية وعضو ومختار".
ورد الرئيس عون شاكراً أعضاء الوفد على دعمهم وعاطفتهم، متمنياً ان "يعيّد اللبنانيون في الآتي من الأيام بأجواء اكثر استقراراً وبأمل اكبر بالمستقبل".

وطمأن الرئيس عون الى ان" الأجواء السائدة توحي بالايجابية على الصعد كافة"، مجدداً قوله ان" شبح الحرب اصبح بعيداً، من دون ان يعني ذلك اقصاءه كلياً، والعمل لا يزال جارياً مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من اجل تحييد الحرب بشكل كامل".
وأشار رئيس الجمهورية الى انه على الصعيد الداخلي، فإن "الوضع الأمني يعتبر من الأفضل بين دول العالم، وذلك بشهادة الزوار الأجانب الذين يفدون الى لبنان، على الرغم من التأثير السلبي للاعداد الوافرة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها كاملة في كشف الجرائم التي تحصل وبسرعة كبيرة، ونجاح زيارة قداسة البابا دليل إضافي على ذلك. كما ان مؤشرات موسم الصيف وموسم الأعياد كانت مطمئنة وإيجابية على عكس ما حاول البعض الترويج له". 
وأضاف: "نعمل من اجل الوصول الى الأهداف التي نرغب بها جميعاً بالنسبة الى لبنان، مع التشديد على أهمية ما يقوم به رؤساء البلديات والمجالس البلدية والمختارين ودورهم الفاعل في تحسين أوضاع مناطقهم وبلداتهم والمواطنين."
برقيات تهنئة
وتلقى الرئيس عون  برقيات تهنئة  بحلول العام الجديد من ملك المغرب محمد السادس، امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،  رئيس تركمانستان سيردار بردي محمدوف، رئيس كوريا  لي جاي ميونغ، ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.
