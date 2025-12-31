الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة عملياته في لبنان لعام 2025!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابع على منصة "اكس" أنّ "عام 2025 شهد مواصلة ما وصفها بـ"المعركة متعددة الجبهات"، حيث عمل الجيش في قطاع غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة وإيران واليمن، معلنًا شنّ نحو 20,900 غارة وتنفيذ قرابة 430 عملية عسكرية على مختلف الساحات، بهدف حماية أمن إسرائيل.وأوضح أدرعي أنّ الجيش هاجم خلال العام المذكور نحو 20,900 هدف على الجبهات المتعددة، ونفّذ قرابة 430 عملية عسكرية، معتبرًا أنّ التفوّق العملياتي برز على مختلف الساحات.في قطاع غزة، أشار إلى أنّ الجيش عمل على ضرب قدرات حركة حماس العسكرية، معلنًا القضاء خلال العام على 4 قادة ألوية و14 قائد كتيبة و53 قائد سرية. وأضاف أنّ الجيش استهدفت نحو 19,530 هدفًا، ودمّرت قرابة 13,910 بنية تحتية، وهاجمت حوالى 270 مستودع أسلحة. في لبنان, قال إنّ الجيش استهدف خلال العام على نحو 380 عنصرًا مسلحًا، وهاجم قرابة 950 هدفًا عسكريًا، من بينها 210 منصات إطلاق ومستودعات أسلحة، و140 مبنى عسكريًا، ونحو 60 فتحة نفق. كما سجّل، بحسب البيان، نحو 1,920 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأضاف أدرعي أنّ من بين العناصر البارزين الذين أعلن الجيش استهدافهم: علي الطبطبائي (قائد الأركان)، حسن كمال (مسؤول القذائف المضادة للدروع في جبهة الجنوب)، عباس حسن كركي (مسؤول اللوجستيات في قيادة الجنوب)، وخضر سعيد هاشم (مسؤول القوة البحرية في وحدة الرضوان).في إيران، أفاد بأنّ الجيش نفّذ خلال ما سُمّيت عملية "الأسد الصاعد" غارات على نحو 1,500 هدف، معلنًا القضاء على قرابة 30 من كبار مسؤولي القيادة العسكرية، إضافة إلى 11 عالمًا نوويًا. على الجبهة اليمنية، ذكر أنّ الجيش نفّذ نحو 20 ضربة عسكرية مركّزة بمشاركة 180 طائرة حربية، استهدفت قرابة 230 هدفًا عسكريًا، وأعلن القضاء على 13 من قادة الحوثيين، من بينهم محمد الغماري، قائد الأركان.في يهودا والسامرة، أشار إلى أنّ القوات قضت على نحو 230 عنصرًا مسلحًا، واعتقلت قرابة 7,400 مطلوبًا أمنيًا، من بينهم 1,190 عنصرًا من حركة حماس، إضافة إلى مصادرة نحو 1,340 قطعة سلاح، وضبط حوالى 16.48 مليون من الأموال المخصّصة للتمويل. كما أعلن هدم 30 منزلًا وشقة تعود لمنفذي عمليات. وختم أدرعي بالتأكيد أنّ الجيش سيواصل العمل، وفق تعبيره، "بقوة وحزم لحماية أمن إسرائيل".