OTV
SAWT EL MADA
الأخبار: هدوء حذر في الساحل السوري

31
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
الأخبار: تشهد مناطق الساحل السوري حالة من الهدوء الحذر، عقب التظاهرات وأعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، أمس، التي دعا إليها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال، وسط توتر أمني واستنفار واضح في عدد من المدن، وتجوّل مسلحين مدنيين من مؤيدي السلطة قرب الأحياء العلوية.

 

ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر قولها إنّ عربات عسكرية ومدرعات تابعة للقوات الأمنية انتشرت في مدينة اللاذقية، ولا سيما عند مفارق الطرق الرئيسية ودوارات الزراعة وهارون والأزهري، وهي النقاط التي شهدت تجمعات للمظاهرات يوم أمس، إضافة إلى انتشار عسكري وأمني في محافظة طرطوس.

 

وأفادت المصادر بأن الأحياء ذات الغالبية العلوية تعرضت مساء أمس لهجمات من قبل مؤيدي السلطات السورية، تخللها سبّ وشتم طائفي بحق أبناء الطائفة العلوية، بالتزامن مع حملات تحريض وتجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للانتقام من المتظاهرين.


وأمس، قتل مدنيان، وعنصر بالأمن العام، فيما أصيب نحو 50 آخرين، نتيجة إطلاق نار واعتداءات بالأسلحة البيضاء والضرب، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن واستخدام مدرعات ودبابات في شوارع اللاذقية وجبلة وطرطوس.

الأخبار
