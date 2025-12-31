عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025

A+
النهار: استحقاقات 2026 تتزاحم: حرب أو لا حرب؟! سلاح "فتح" للدولة ودلالات هدية اليوم الأخير
الأخبار: إنتخابات قيادة "حماس" الجديدة
معركة الحفاظ على المقاومة
"الشقيقتان" في اليمن... حرب معلنة
الديار: لبنان 2025... بلا خلاص وبلا انفجار
قمة فلوريدا: بيروت داخل دائرة النار
اشكالية دستورية حول اقرار «الفجوة المالية»؟
الجمهورية: تقديرات متناقضة لنتائج لقاء فلوريدا
لبنان يودّع عامًا من الوعود ويستقبل 2026 بحذر وأمل
المدن: إسرائيل وتغذية الحرب الأهلية: "طائفٌ سوري" لحماية الوحدة
اللواء: عام «القرارات المصيرية» ينتظر الضغط الأميركي لمنع الإنتهاكات الإسرائيلية
سلام في عين التينة لمعالجة الإعتراض السلبي.. ودفعة خامسة من السلاح الفلسطيني للجيش
البناء: تصعيد صيني تايواني… وروسي أوكراني… وتركيا والصومال: أطماع إسرائيلية | السعودية تقصف أسلحة ومعدات إماراتية في المكلا وتنذر أبوظبي بمغادرة اليمن | الإمارات تأسف للموقف السعودي وتنسحب… واشتباكات بين الانتقالي والرئاسي
نداء الوطن: فجوات 2025: الدولة خطوتان إلى الأمام خطوة إلى الوراء
?l'orient le jour: Saisie d’armes à Aïn el-Heloué : coup d’envoi de la deuxième phase du plan de l’armée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات
أشاد بدور تحالف «دعم الشرعية في اليمن» وجدد دعم الرياض لسيادة الصومال ووحدة أراضيه
الأنباء الكويتية: إسدال ستارة 2025 على صورة غير مكتملة.. ومصدر لـ «الأنباء»: نعيش حرباً موسعة بإيقاع إسرائيلي