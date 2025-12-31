عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: استحقاقات 2026 تتزاحم: حرب أو لا حرب؟! سلاح "فتح" للدولة ودلالات هدية اليوم الأخيرالأخبار: إنتخابات قيادة "حماس" الجديدةمعركة الحفاظ على المقاومة"الشقيقتان" في اليمن... حرب معلنةالديار: لبنان 2025... بلا خلاص وبلا انفجارقمة فلوريدا: بيروت داخل دائرة الناراشكالية دستورية حول اقرار «الفجوة المالية»؟الجمهورية: تقديرات متناقضة لنتائج لقاء فلوريدالبنان يودّع عامًا من الوعود ويستقبل 2026 بحذر وأملالمدن: إسرائيل وتغذية الحرب الأهلية: "طائفٌ سوري" لحماية الوحدةاللواء: عام «القرارات المصيرية» ينتظر الضغط الأميركي لمنع الإنتهاكات الإسرائيليةسلام في عين التينة لمعالجة الإعتراض السلبي.. ودفعة خامسة من السلاح الفلسطيني للجيشالبناء: تصعيد صيني تايواني… وروسي أوكراني… وتركيا والصومال: أطماع إسرائيلية | السعودية تقصف أسلحة ومعدات إماراتية في المكلا وتنذر أبوظبي بمغادرة اليمن | الإمارات تأسف للموقف السعودي وتنسحب… واشتباكات بين الانتقالي والرئاسينداء الوطن: فجوات 2025: الدولة خطوتان إلى الأمام خطوة إلى الوراء?l'orient le jour: Saisie d’armes à Aïn el-Heloué : coup d’envoi de la deuxième phase du plan de l’arméeالشرق الأوسط السعودية: مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإماراتأشاد بدور تحالف «دعم الشرعية في اليمن» وجدد دعم الرياض لسيادة الصومال ووحدة أراضيهالأنباء الكويتية: إسدال ستارة 2025 على صورة غير مكتملة.. ومصدر لـ «الأنباء»: نعيش حرباً موسعة بإيقاع إسرائيلي