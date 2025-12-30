ما صحة خبر منع شيخ لبناني من السفر؟

A + A -

أكد الشيخ خلدون عريمط في بيان أن "كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن خبر منعه من السفر مجرد شائعات مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بصلة".وشدد على "التزامه الكامل بالقضاء واحترامه القانون"، لافتاً إلى أنه "يحتفظ بحقه في ملاحقة ومحاسبة كل من يقف وراء حملات التشهير وتشويه سمعته، لأهداف باتت معروفة لكل عاقل".وصف الشيخ خلدون عريمط، في مؤتمر صحافي حكاية "أبو عمر" التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة في الوساط السياسية، بأنها "كذبة راجح" حصلت من خلال تعذيب شخص وإجباره على اعتراف "كاذب".وكانت الساحة السياسية في لبنان قد اهتزّت على وقع فضيحة "الأمير الوهمي"، بعدما انتحل مواطن من عكار صفة أمير سعودي واستدرج شخصيات سياسية بارزة عبر هاتف أجنبي ووعود بنفوذ ودعم خارجي.وتسارعت التطورات في قضية "الأمير السعودي الوهمي" المعروف باسم "أبو عمر"، بعد أن كشفت تقارير صحافية متقاطعة خيوطاً واسعة لعملية تضليل امتدّت سنوات، وتورّط فيها سياسيون، ورجال دين، وصحافيون، ورجال أعمال، تعاملوا جميعاً مع شخصية تبيّن لاحقاً أنها وهمية بالكامل.