بالصور: إنتصار قضائي للناجية ليليان شعيتو!

A + A -

أصدر القضاء اللبناني قراراً بحبس زوج ليليان شعيتو، حسن حدرج، بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بتمكينها من رؤية طفلها، إضافةً إلى قيامه بتهريب الطفل إلى مكان غير معلوم خارج البلاد. وبحسب القرار القضائي، جرى تعميم اسم الوالد على المطار والأمن العام، بعدما تبيّن أنه غادر الأراضي اللبنانية برفقة الطفل، في مخالفة صريحة للأحكام القضائية الصادرة بحقه.وليليان شعيتو كانت من ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، حيث أُصيبت بجروح بليغة وأُصيبت بشلل، وخضعت لفترة علاج طويلة، تخلّلها منع زوجها لها من رؤية طفلها الرضيع، ما حوّل قضيتها حينها إلى قضية رأي عام أثارت موجة تضامن واسعة في لبنان.