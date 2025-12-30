عن عمليات الإغتيال.. بيانٌ من " الحزب " !

A + A -

أصدر حزب الله بياناً، قدم من خلاله التعزية لقيادة حركة حماس بشهادة قيادييها. وجاء في نص البيان:قدّم مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، النائب السابق حسن حب الله، في اتصال هاتفي بممثل حركة حماس في لبنان ‏أحمد عبد الهادي، التعزية والتبريك بشهادة القادة المجاهدين الكبار: محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، ‏والناطق الرسمي باسم كتائب عزالدين القسام القائد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة). ‏ورأى حب الله أن اغتيال القادة لن يكسر إرادة المقاومة ولن يطفئ جذوتها، وإن الدماء الطاهرة لهؤلاء القادة ستنبت جيلًا من ‏المقاومين أشد بأسًا وإصرارًا وثباتًا ومضيًا في مسيرة الجهاد حتى تحقيق النصر بإذن الله. ‏وأكد تضامن حزب الله الكامل مع المقاومة الفلسطينية وشعبها، وأن هذا العدو الإسرائيلي الذي يتمادى ويتغطرس من فلسطين ‏إلى لبنان وسوريا واليمن دون رادع، لن يوقفه إلا خيار المقاومة، الذي هو الطريق الوحيد الذي سيسقط كل مشاريع ‏الاستسلام التي يحاول هذا العدو ومن خلفه شريكته أميركا فرضه على المنطقة.‏