حمدان: فلسطين الحرة العربية هي الهدف الأسمى في كفاحنا الواحد الملتحم

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، وفداً من حركة فتح ضم أمين سر الحركة في بيروت الأخ خالد عبادي وعضو قيادة إقليم الحركة الأخ محمد دبدوب، في مقر المرابطون.قام الأخوة في حركة فتح بدعوة العميد مصطفى حمدان إلى حضور المهرجان السياسي المركزي، بمناسبة الذكرى ال61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، في صيدا.أكد المجتمعون على ثبات العلاقات النضالية بين فتح والمرابطون، وأن فلسطين الحرة العربية هي الهدف الأسمى في كفاحنا الواحد الملتحم، وأن ذكرى الانطلاقة والرصاصة الأولى عام ١٩٦٥ لرجال العاصفة، ستبقى منارة ومثلاً ومثالاً للعمل الفدائي الحقيقي، رغم كل الواقع المرير والصعب التي تعيشه أمتنا العربية.ستبقى فتح بقيادتها ورجالها وشهدائها وأسراها شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني.