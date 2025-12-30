جنبلاط: "ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد... والمنطقة ستشهد مزيدًا من الاضطرابات"!

A + A -

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس:

"يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها. #الشرقالوسط."