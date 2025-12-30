بري يبرق الى الحلبوسي مهنئأ بانتخابه رئيسا لمجلس النواب في العراق

A + A -

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى نظيره العراقي هيبت الحلبوسي، لمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية العراق. وجاء في البرقية: "يسعدني بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي، أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيسا للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة.

أنتهزها مناسبة لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار".