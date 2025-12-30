living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان بين آلام 2025 وآمال 2026... جان بو شعيا

30
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يدخل لبنان عام 2025 مثقلاً بجراحه المفتوحة، دولةً أنهكها الانهيار الاقتصادي، واستنزفتها الأزمات المتراكمة، من شللٍ مؤسّسي وغلاءٍ معيشي وهجرةٍ تطاول خيرة شبابه. في هذا العام، لا تبدو الآلام طارئة ولا عابرة، بل هي حصيلة سنوات من سوء الإدارة، وتنازع المصالح، وغياب القرار الوطني الجامع. ومع ذلك، فإنّ تاريخ لبنان يثبت أنّ هذا البلد الصغير يملك قدرة استثنائية على النهوض من تحت الركام، كلّما توافرت الإرادة السياسية والفرصة الدستورية.

في قلب هذه المرحلة، تعود الذاكرة إلى دور الرئيس العماد ميشال عون، الذي شكّل وصوله إلى سدّة الرئاسة محطّة مفصلية في الحياة السياسية اللبنانية. فقد رفع عون لواء الإصلاح، ووضع عناوينه الكبرى على الطاولة: مكافحة الفساد، استعادة دور الدولة، وتعزيز الشراكة الوطنية. ورغم العوائق الداخلية والتجاذبات التي حالت دون تحقيق الإصلاحات بالوتيرة المنشودة، إلا أنّ الأساس وُضع، والبذرة زُرعت، تاركاً للبنانيين مسؤولية استكمال المسار وقطف الثمار. فالإصلاح ليس فعلاً آنياً ولا مشروع عهد واحد، بل خيار وطني طويل النفس.

وفي هذا الإطار، برزت حركة جبران باسيل السياسية والإنمائية، التي سعت إلى الجمع بين العمل السياسي والانفتاح على مختلف الأطراف، في محاولة لكسر حلقة الاصطفافات الحادّة. فقد انطلقت هذه الحركة من قناعة بأنّ لبنان لا يُنقذ بالقطيعة ولا بالخطاب التحريضي، بل بالحوار، وبمدّ الجسور، وببرامج إنمائية تعيد الثقة بين الدولة والمواطن. وشكّلت ملفات الطاقة، والبنى التحتية، واللامركزية الإدارية، ركائز أساسية في هذا التوجّه، باعتبارها مفاتيح حقيقية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

ومع اقتراب الانتخابات النيابية في عام 2026، تبرز الحاجة الملحّة إلى وعي وطني جامع. فلبنان اليوم لا يحتمل المزيد من أصوات التفرقة، ولا الخطابات التي تؤجّج النزاعات الداخلية وتعمّق الانقسام. التجربة أثبتت أنّ الصراخ المتبادل لا يبني دولة، وأنّ الخلاص لا يأتي إلا عبر الإصغاء إلى الصوت الجامع، الذي يضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الفئوية والشخصية.

إنّ الانتخابات المقبلة تمثّل فرصة مفصلية لإعادة تكوين السلطة، وتجديد الحياة السياسية على أسس المساءلة والبرامج الواضحة. وبين آلام 2025 وآمال 2026، يقف لبنان أمام خيارَين: إمّا الاستسلام لدوامة الانهيار، أو التلاقي حول مشروع وطني إصلاحي، يستند إلى ما زُرع من أفكار، وينفتح على المستقبل، ليبدأ مسار إنقاذ طال انتظاره.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout