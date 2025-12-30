الأمطار لم تنتهِ بعد... عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع!

A + A -

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان قيم الضغط الجوي لا تزال منخفضة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما يفسح المجال لجذب المزيد من الفعاليات الجوية نحو منطقتنا.

أضافت: شهدنا بالأمس هطولات غزيرة أرفِقت برياح نشطة أحيانًا، فيما لامست الثلوج المرتفعات المتوسطة، وكانت التراكمات واضحة فوق الجبال العالية. يستقر الطقس اليوم الثلاثاء نسبيًا، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار عشوائية، خصوصًا بعد الظهر وفي ساعات المساء الأولى، تتركز بشكل أكبر على طول الشريط الساحلي السوري والمناطق المجاورة، ثم تمتد إلى الساحل اللبناني ولكن بنسبة أقل.

وبحسب الصفحة، يستمر هذا الوضع حتى مساء الأربعاء حيث تكون الأمطار متفرقة وعشوائية، مع ذروة مساء اليوم وحتى مساء الغد. بعض المناطق قد تبقى دون هطولات.

تشتد الفعالية الجوية تدريجيًا اعتبارا من مساء الأربعاء لتصبح جميع المناطق اللبنانية تحت تأثير أمطار غزيرة تستمر حتى ليل الخميس/صباح الجمعة، مع اشتداد الفعالية في فترات محددة ونشاط في سرعة الرياح.

تدخل الكتل القطبية وتتعمق تدريجيًا، فيتدنّى معها مستوى تساقط الثلوج نهار الخميس إلى حدودد1300-1200 متر، وربما دون ذلك شمالًا، بحسب تماسك السحب الرطبة وتزامنها مع دخول البرودة.

اذا استقرار على طقس حتى مساء الغد في هذه الفترة نتاثر بامطار عشوائية غير شاملة تتركز بالدرجة الاولى على الشريط الساحلي السوري ومن ثم منخفض جوي عالي الفعالية يستمر من مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة الثلوج تتساقط على ارتفاع 1500متر وتتدنى لحدود 1300متر نهار الخميس ودون ذلك شمالا.