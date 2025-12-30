living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025

30
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يؤكد المؤكد سواء تجاه إيران وتحذيرها من العودة إلى برنامجها النووي أو تطوير برنامجها الصاروخي، لكن باب التفاوض مفتوح ولا حرب الآن أو حول سلاح المقاومة في لبنان وغزة وضرورة نزعه من جهة، ولكن من جهة مقابلة عدم ربط الخطوات المطلوبة في التهدئة بتحقيق هذا الهدف كشرط مسبق لمواصلة العمل. وتقول المصادر إن القضايا المطروحة للنقاش هي بالتحديد ما يتصل بتداعيات التصلب الإسرائيلي برفض أي دور لتركيا إقليمياً وهذا يؤثر على التعامل الأميركي مع ملفي غزة وسورية، ومقابل هذا الملف مستقبل نتنياهو السياسي والانتخابي حيث يحتاج نتنياهو بقوة إلى دعم ترامب وهذا ما بدا واضحاً في كلام ترامب التسويقي لنتنياهو وفي قلب هذا الملف قضية العفو الرئاسي الإسرائيلي عن نتنياهو الذي ينتظر مزيداً من الدعم من ترامب في هذا الشأن.


كواليس
يعتقد دبلوماسي عربي سابق أن الجموح الإسرائيلي الدبلوماسي نحو الصومال هو اختبار لردة الفعل العربية فإن بقيت تحت سقف البيانات سوف تتدحرج جملة هجمات إسرائيلية مشابهة تطال كل المناطق الواقعة خارج نطاق السلطات المركزية في الدول العربية وتشجعها على الإعلان عن نفسها حكومات مستقلة مع وعد الاعتراف الإسرائيلي بها من السودان إلى سورية وسواهما في المغرب والمشرق وإن نجح العرب في احتواء الهجمة الإسرائيلية في الصومال والقضاء عليها بإعادة توحيد الصومال وإنهاء التمرد بمبادرات سياسية واقتصادية وضغوط عسكرية ومالية سوف تكون رسالة واضحة لكل من يفكر بالاعتماد على الوعود الإسرائيلية للإقدام على مغامرات مشابهة.






اللواء: أسرار

   لغز
 يحتدم تسعير طائفي ومذهبي تحضيراً للانتخابات المقبلة، على الرغم من أجواء التحضير الهادئ والحيادي لهذا الاستحقاق..


   غمز
تمرُّ العلاقة بين وزيرة على رأس وزارة حسَّاسة وخدماتية، ولجنة نيابية بأزمة ثقة، لأسباب متعدِّدة، وغير قابلة للمراجعة..


    همس
 فوجئت أوساط دبلوماسية داخل اللجنة الخماسية المؤيِّدة لقانون الفجوة المالية، كيف أن أطرافاً وازنة في الحكومة والمجلس أخرجت مواقف معارضة له؟!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout