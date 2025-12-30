عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025

A+
النهار: لبنان في "انتظارات" الانتقال بين سنتين... عون وسلام يسارعان بإحالة مشروع الفجوة
الرئيس عون: التاريخ أثبت أن الجيش اللبناني أنقذ لبنان مرات عدة، وسيثبت المستقبل أن الجيش هو المنقذ الوحيد للبنان
الأخبار: "أبو عمر" مدد ولاية مفتي الجمهورية
ترامب- نتنياهو "بازار" الجبهات المفتوحة
الديار: حراك ديبلوماسي يُسابق «العاصفة»... البدء بـ«ترتيب الأوراق»
حزب الله يتبنى الواقعيّة...و3 معارك أمام عون وبري وسلام
مصر تضع ثقلها... واتفاق الغاز يُثير تساؤلات استراتيجيّة؟!
الجمهورية: المغتربون والفجوة: لا تعديل ولا تمرير
عون: المؤسسات العسكرية خط الدفاع الأول عن لبنان
المدن: خوفٌ على سوريا: مواجهةُ التقسيم بعَقدٍ وطني متجدّد!
اللواء: سلام يُحيل مشروع الفجوة إلى المجلس: أفضل الممكن لإستعادة الودائع ووقف الإنهيار
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث.. وعون ينوِّه بدور الجيش
البناء: ترامب يخوض معركة نتنياهو الانتخابية ويقدمه زعيماً مثالياً لحكم الكيان وحمايته | تفاهم أميركي إسرائيلي على النووي والصاروخي الإيراني ونزع سلاح غزة ولبنان | واشنطن لا تمنح تل أبيب تفويض التصرف وتهتم لأدوار تركيا ومصر والسعودية
نداء الوطن: لماذا تتراجع الدعوات الرهبانية؟
l'orient le jour: Les commerçants libanais se réjouissent d’une fin d’année « positive »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني
الأنباء الكويتية: جعجع: «حزب الله» أكبر مصيبة في تاريخ لبنان
السفير المصري: لا إنذار ولا تحذير ولبنان قام بدور مهم في الجنوب