عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025

النهار: لبنان في "انتظارات" الانتقال بين سنتين... عون وسلام يسارعان بإحالة مشروع الفجوةالرئيس عون: التاريخ أثبت أن الجيش اللبناني أنقذ لبنان مرات عدة، وسيثبت المستقبل أن الجيش هو المنقذ الوحيد للبنانالأخبار: "أبو عمر" مدد ولاية مفتي الجمهوريةترامب- نتنياهو "بازار" الجبهات المفتوحةالديار: حراك ديبلوماسي يُسابق «العاصفة»... البدء بـ«ترتيب الأوراق»حزب الله يتبنى الواقعيّة...و3 معارك أمام عون وبري وسلاممصر تضع ثقلها... واتفاق الغاز يُثير تساؤلات استراتيجيّة؟!الجمهورية: المغتربون والفجوة: لا تعديل ولا تمريرعون: المؤسسات العسكرية خط الدفاع الأول عن لبنانالمدن: خوفٌ على سوريا: مواجهةُ التقسيم بعَقدٍ وطني متجدّد!اللواء: سلام يُحيل مشروع الفجوة إلى المجلس: أفضل الممكن لإستعادة الودائع ووقف الإنهيارترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث.. وعون ينوِّه بدور الجيشالبناء: ترامب يخوض معركة نتنياهو الانتخابية ويقدمه زعيماً مثالياً لحكم الكيان وحمايته | تفاهم أميركي إسرائيلي على النووي والصاروخي الإيراني ونزع سلاح غزة ولبنان | واشنطن لا تمنح تل أبيب تفويض التصرف وتهتم لأدوار تركيا ومصر والسعوديةنداء الوطن: لماذا تتراجع الدعوات الرهبانية؟l'orient le jour: Les commerçants libanais se réjouissent d’une fin d’année « positive »عناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: «التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمنيالأنباء الكويتية: جعجع: «حزب الله» أكبر مصيبة في تاريخ لبنانالسفير المصري: لا إنذار ولا تحذير ولبنان قام بدور مهم في الجنوب