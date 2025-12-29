الوزير الحاج في زيارة تهنئة لألفا: التيلكوم لا ينام والقطاع على الطريق الصحيح ليواكب تطلّعات اللبنانيين

A + A -

زار وزير الإتصالات شارل الحاج، اليوم، المقر الرئيسي لشركة "ألفا" في الدكوانة للإطلاع على سير العمل وجهوزية الشبكة في فترة الأعياد حيث يزداد الطلب على خدمات الخليوي والإنترنت. وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة-المدير العام رفيق الحداد وإدارة ألفا.

الحاج

وهنأ الوزير الحاج فريق عمل ألفا على جهوده طوال هذه السنة، والذي أثمر تطويرا للشبكة وتحسنا في جودة الخدمة يُبنى عليهما السنة المقبلة. وقال الحاج: "التيلكوم لا ينام"، داعيا الموظفين الى "بذل أقصى الجهود للإبقاء على نسبة توفر عالية للشبكة ليكون القطاع على قدر التوقعات".

وأكد التزام وزارة الاتصالات تعزيز قطاع الخليوي وتطويره، مشيرًا إلى أن ذلك سيتجلّى ضمن استراتيجية سنة 2026، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات بهدف تقديم تجربة رقمية متكاملة تواكب تطلّعات اللبنانيين". ولفت الى أنّ الخطة تشمل "تحسين جودة الخدمات، تحديث الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، توفير خدمات Fixed Wireless Access وخدمات الألياف الضوئية والأقمار الإصطناعية وبدء نشر خدمات الجيل الخامس، وكل ذلك سيسهم إسهاماً مباشراً في تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيزه". ونوّه بأداء شركة ألفا في سنة ٢٠٢٥، والذي انعكس ارتفاعا في الإيرادات، مؤكدا أن الاستثمار في الشبكة أثبت فعاليته وجدواه، ومثمنًا في الوقت نفسه المبادرات التي أطلقتها الشركة لتقديم باقات مدروسة ومخفّضة للطلاب والمشتركين.

وقال الحاج: "لمست هذه السنة طاقة إنتاجية عالية لدى موظفي ألفا، وأنا واثق بقدرتهم على مواصلة العمل بالزخم نفسه خلال السنة المقبلة".

الحداد

من جهته، عرض الحداد أمام الوزير خطة العمل التي وضعتها ألفا لمواكبة الإرتفاع في الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

وشكر الحداد الوزير الحاج على دعمه خلال عام 2025، مشيرا الى أن "هذا الدعم كان عنصرا أساسيا في الإنجازات التي حققتها الشركة".

ولفت إلى أنّ شبكة ألفا "أثبتت فعالية عالية في استيعاب الارتفاع الكبير في حجم الاستهلاك خلال سنة 2025 الذي شهد زيادة لافتة في إجمالي استهلاك الإنترنت، سواء على مستوى الشبكة أو على مستوى المشترك حيث تخطّى متوسط الاستهلاك الـ 10 جيغابايت".

ولفت الحداد إلى أن "الخطة التطويرية للشبكة مستمرة بزخم متصاعد، موضحًا أنّ الشركة وضعت ٣٨ محطة جديدة في الخدمة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيل الرابع في عدد كبير من المحطات، وهو النهج الذي سنكثّف العمل عليه بشكل أكبر في السنة المقبلة بدعم من الوزير الحاج". كما أشار إلى أن "ألفا" في جهوزية كاملة لمواكبة الطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، الذي زاد أكثر من 30 بالمئة مقارنة بسنة ٢٠٢٤.