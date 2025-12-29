living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير الحاج في زيارة تهنئة لألفا: التيلكوم لا ينام والقطاع على الطريق الصحيح ليواكب تطلّعات اللبنانيين

29
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير الإتصالات شارل الحاج، اليوم، المقر الرئيسي لشركة "ألفا" في الدكوانة للإطلاع على سير العمل وجهوزية الشبكة في فترة الأعياد حيث يزداد الطلب على خدمات الخليوي والإنترنت. وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة-المدير العام رفيق الحداد وإدارة ألفا.

الحاج
وهنأ الوزير الحاج فريق عمل ألفا على جهوده طوال هذه السنة، والذي أثمر تطويرا للشبكة وتحسنا في جودة الخدمة يُبنى عليهما السنة المقبلة. وقال الحاج: "التيلكوم لا ينام"، داعيا الموظفين الى "بذل أقصى الجهود للإبقاء على نسبة توفر عالية للشبكة ليكون القطاع على قدر التوقعات". 
وأكد التزام وزارة الاتصالات تعزيز قطاع الخليوي وتطويره، مشيرًا إلى أن ذلك سيتجلّى ضمن استراتيجية سنة 2026، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات بهدف تقديم تجربة رقمية متكاملة تواكب تطلّعات اللبنانيين". ولفت الى أنّ الخطة تشمل "تحسين جودة الخدمات، تحديث الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، توفير خدمات Fixed Wireless Access وخدمات الألياف الضوئية والأقمار الإصطناعية وبدء نشر خدمات الجيل الخامس، وكل ذلك سيسهم إسهاماً مباشراً في تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيزه". ونوّه بأداء شركة ألفا في سنة ٢٠٢٥، والذي انعكس ارتفاعا في الإيرادات، مؤكدا أن الاستثمار في الشبكة أثبت فعاليته وجدواه، ومثمنًا في الوقت نفسه المبادرات التي أطلقتها الشركة لتقديم باقات مدروسة ومخفّضة للطلاب والمشتركين.
وقال الحاج: "لمست هذه السنة طاقة إنتاجية عالية لدى موظفي ألفا، وأنا واثق بقدرتهم على مواصلة العمل بالزخم نفسه خلال السنة المقبلة".

الحداد
من جهته، عرض الحداد أمام الوزير خطة العمل التي وضعتها ألفا لمواكبة الإرتفاع في الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة وجودتها.
وشكر الحداد الوزير الحاج على دعمه خلال عام 2025، مشيرا الى أن "هذا الدعم كان عنصرا أساسيا في الإنجازات التي حققتها الشركة".
ولفت إلى أنّ شبكة ألفا "أثبتت فعالية عالية في استيعاب الارتفاع الكبير في حجم الاستهلاك خلال سنة 2025 الذي شهد زيادة لافتة في إجمالي استهلاك الإنترنت، سواء على مستوى الشبكة أو على مستوى المشترك حيث تخطّى متوسط الاستهلاك الـ 10 جيغابايت".
ولفت الحداد إلى أن "الخطة التطويرية للشبكة مستمرة بزخم متصاعد، موضحًا أنّ الشركة وضعت ٣٨ محطة جديدة في الخدمة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيل الرابع في عدد كبير من المحطات، وهو النهج الذي سنكثّف العمل عليه بشكل أكبر في السنة المقبلة بدعم من الوزير الحاج". كما أشار إلى أن "ألفا" في جهوزية كاملة لمواكبة الطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، الذي زاد أكثر من 30 بالمئة مقارنة بسنة ٢٠٢٤.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout