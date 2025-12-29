تدابير وإجراءات أمنية مشددة ليلة رأس السنة!

A + A -

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي قدّم التهاني بمناسبة الأعياد.

وخلال اللقاء جرى عرض شامل للإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة، حيث شدد الوزير الحجار على أهمية الجهوزية التامة ومواكبة الإحتفالات التي ستقام في مختلف المناطق اللبنانية بروح المسؤولية والإنضباط، ونشر أكبر عدد ممكن من العناصر حفاظا على الأمن والنظام والسلامة العامة.



وأكد الوزير الحجار ضرورة التركيز على السلامة المرورية عبر تكثيف التدابير الميدانية للحد من حوادث السير وتطبيق القوانين، بما يضمن سلامة المواطنين لتمضية ليلة العيد بأمان وطمأنينة، لافتا إلى وجوب التنسيق الكامل بين كل الأجهزة الأمنية المنتشرة على الأرض ليلة رأس السنة وتأمين استجابة فورية لأي طارئ، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة وفي أماكن السهر.

كذلك تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي كما شدد الوزير الحجار على مواصلة العمل الجاد في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما جرائم السلب والسرقة، داعيا إلى عدم التهاون في ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.



أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص.