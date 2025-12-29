إعلامي لبناني في ذمة الله!

A + A -

غيب الموت اليوم الإعلامي الزميل أسعد الياس الفغالي، الذي تولّى خلال مسيرته المهنية مناصب ومسؤوليات عدة في لبنان ودول الخليج.وعمل الفغالي في التلفزيون العالمي WTN بين عامي 1973 و1996، كما شغل منصب مدير مكتب تلفزيون الإمارات من عام 1996 حتى 2024. كذلك عمل مراسلاً لتلفزيون لبنان، حيث واكب تغطية الحرب اللبنانية–الإسرائيلية والحرب العراقية–الإيرانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و1978.ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء 30 الجاري إلى كنيسة السيدة أم النور – الكحالة، على أن تُقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، كما تُستكمل يوم الأربعاء 31 الجاري من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الخامسة مساءً، في صالون كنيسة السيدة أم النور – الكحالة.