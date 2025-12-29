محافظ الشمال تمنع إطلاق الأعيرة النارية ليلة رأس السنة

A + A -

ارسلت محافظ الشمال بالانابة ايمان الرافعي كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي، طلبت فيه منع اطلاق الاعيرة النارية في الهواء ابتهاجا في ليلة رأس السنة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاشد ضد المخالفين، وجاء في نص الكتاب:

"الموضوع: منع اطلاق الاعيرة النارية في الهواء ابتهاجا في ليلة رأس السنة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاشد

إنفاذا لاحكام القانون رقم 71/2016 وتعديلاته.

وعطفا على مقررات مجلس الامن الفرعي الذي عقد بتاريخ 18/12/2025

يمنع منعا باتا اطلاق النار ابتهاجا ليلة رأس السنة باستخدام اسلحة مرخصة او غير مرخصة، بالنظر الى ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على الارواح والممتلكات والسلامة العامة،

تحت طائلة تطبيق العقوبات الاشد من حبس وغرامات وسواها المنصوص عنها في القانون اعلاه وذلك من قبل السلطات القضائية المختصة.

لذا، للتفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم اتخاذ الاجراءات اللازمة لجهة توقيف المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص والتشدد في ملاحقة المرتكبين والافادة %".