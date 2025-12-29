تحضّروا: منخفض جوي شديد… عواصف وثلوج حتّى هذا التاريخ!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع تحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول الطقس تدريجا خلال الليل إلى غائم فتهطل أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1400 متر ينحسر تدريجا ليل الاثنين، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر، مصدره شمال غرب تركيا فيعود هطول الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

تحذير: تتشكل السيول على الطرق بسبب غزارة الأمطار يومي الاثنين والخميس، وتحذير من سلوك الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 1500 متر بسبب تساقط الثلوج.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد فتقارب أحيانا ال 85كم/س، بخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر. تتراجع حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع تحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول الطقس تدريجا خلال الليل إلى غائم فتهطل أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية .

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر شمال البلاد مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 90 كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتصل الى 1500 فجر الخميس.

الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة، تكون غريرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تصل سرعتها لحدود 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاعلى ارتفاع 1300 متر شمالا.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كم/س، تشتد صباحا لتقارب الى 85 كلم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,37