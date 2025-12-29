living cost indicators
نتنياهو إلى أميركا بخريطة حرب وتوقيت الضربة على لبنان!

29
DECEMBER
2025
يعقد اليوم الاجتماع الخامس هذا العام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توقيت إقليمي مفتوح على كلّ الاحتمالات، تتقاطع فيها الحسابات الانتخابية مع التحوّلات الاستراتيجية الكبرى في الشرق الأوسط، ويغلب عليها منطق حسم الصراع مع إيران باعتبارها "أصل الأزمة ومركز الخطر"، فيما تُستَخدم الساحات الأخرى، وفي مقدّمها لبنان، كعناوين جانبية أو أوراق ضغط قابلة للاستخدام وفق الحاجة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن نتنياهو لا يتوجّه إلى واشنطن بخطاب سياسي عام أو بطلب فضفاض، بل يحمل معه ملفًا عمليًا متكاملًا إلى الرئيس الأميركي، يتضمّن روزنامة زمنية مقترحة لتحديد موعد الضربة، سواء ضد إيران أو لبنان أو كليهما معًا، إضافة إلى خريطة لمسار الحرب التي يريدها، وبنك الأهداف المفترض، وحدود العملية العسكرية وسقوفها السياسية والعسكرية والتحالف الدولي الذي يجب أن ينشأ لشنها.

هذا الطرح يعكس قناعة إسرائيلية بأن لحظة الحسم تقترب، وبأن المطلوب من الاجتماع ليس نقاش المبدأ، بل الاتفاق على التوقيت والشكل والحدود، في ظلّ اعتقاد راسخ لدى نتنياهو بأن رأس "حزب اللّه" هو تحصيل حاصل متى اتُخذ القرار، وأن العقدة الفعلية تبقى في طهران.

نداء الوطن
