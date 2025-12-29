living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الأول 2025

29
DECEMBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

  خفايا
نقل مصدر نيابي في حزب سياسي يدعو لنزع سلاح المقاومة عن سفارة غربية معنيّة بالملف توقعات بتراجع رئيس الحكومة نواف سلام عن الدعوة لبدء حصر السلاح شمال الليطاني بعد الكلام الحاسم للأمين العام لحزب الله حول هذا الموضوع، حيث تتفق الدول الغربية على عدم مطالبة الدولة اللبنانية بالمخاطرة بصدام بين الجيش والمقاومة لأنها تدرك أن هذا يعني انهيار الوضع اللبناني أمنياً وسياسياً وتعريض الجيش لمخاطرة بنيوية من جهة وإدخال لبنان في نفق الحرب الأهليّة وأن ما قاله المبعوث الأميركي توماس برّاك بهذا الخصوص يمثل الموقف الغربي عموماً، ولذلك فإن حصر السلاح سوف يتوقف حتى تقتنع “إسرائيل” بالبدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما عليها من التزامات فيه.


كواليس
قال دبلوماسي أوروبي لأحد وزراء الحكومة السورية رداً على السردية التي قدمها حول أحداث الساحل عن إطلاق النار من بين المتظاهرين وعن وجود مؤامرة على الحكومة إن هذه الرواية هي ذاتها التي كانت تقدمها الحكومة السابقة ويردّدها النظام السابق وكانت قوى المعارضة السورية السابقة التي يفترض أنها أصبحت في الحكم اليوم لتقديم نموذج مغاير تدعو لرفضها وهي تفعل الشيء نفسه اليوم وتعيد الرواية ذاتها، فهل تتوقع أن يتمّ الأخذ بروايتها؟






  اللواء: أسرار


   لغز
  حرص رئيس مجلس النواب على الحفاظ على تفاهماته مع رئيسي الجمهورية والحكومة، من خلال تصويت الوزير جابر مع مشروع الفجوة المالية، وإبقاء الوزيرة زين مع المعارضين حفاظاً على تنسيق الحد الأدنى مع معارضة وزيري حزب الله! 



   غمز
 لعبت المزايدات بين قيادات سياسية مسيحية دوراً مؤثراً في تكبير عدد الوزراء المعارضين لمشروع قانون الفجوة المالية، وظهرت بتغيير بعض الوزراء مواقفهم في اللحظة الأخيرة!



    همس
يُردِّد أحد الوزراء الذين صوَّتوا ضد مشروع  قانون الفجوة المالية، أنه إضطر إلى إتخاذ هذا الموقف إلتزاماً بمواقف مرجعيته السياسية، رغم قناعته بأن المشروع يشكل بداية للخروج من الأزمة المالية!

     
