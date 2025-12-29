عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: "قوانين نارية" دفعة واحدة في مطلع السنة... قاسم يخوّن الدولة و"اركبوا أقصى خيلكم"الأخبار: قانون الفجوة المالية: تسوية بحسابات سياسية85% من الودائع تحت الـ 100 ألف دولارقاسم: لا تطلبوا منا شيئًا بعد اليومإسرائيل في القرن الأفريقي... سياسة التفتيت... هنا أيضًااللواء: تحفُّظ أميركي على أية خطة حربية مع نتنياهو ضد لبنانسلام: قانون الفجوة إلى المجلس.. وتنسيق سعودي - قطري لإبعاد شبح الحربالبناء: ترامب يودّع زيلينسكي بتفاؤل حل غير قريب… ويستقبل نتنياهو بملفات الحروب؟ | عشرات الآلاف ملأوا مدن وقرى الساحل السوري احتجاجاً والحكومة تقول مؤامرة | قاسم للحكومة: كفى تنازلات… ولا بحث بالسلاح قبل الانسحاب ووقف الاعتداءاتنداء الوطن: عودة خليجية تزيّن موسم الأعيادالمدن: خطر "الصوملة" يلفح المنطقة: مَن يلعب بالنار في سوريا؟الجمهورية: تشاور سعودي إيراني قطري حول لبناننتنياهو في واشنطن بطروحات عسكريةالديار: لقاء «مفصلي» اليوم بين ترامب ونتنياهونعيم قاسم: إركبوا أقصى خيلكم...ولا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن!لا حماسة دوليّة للإنتخابات النيابيّة!?l'orient le jour: Le Liban retient son souffle : Trump donnera-t-il son « feu vert » à Netanyahuالشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابقالأنباء الكويتية: العد التنازلي لعام 2025.. بدأ بانتخاب رئيس تصدى للسلاح وزيارتا ماكرون والبابا الأبرز