عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الأول 2025

الأخبار: قانون الفجوة المالية: تسوية بحسابات سياسية
85% من الودائع تحت الـ 100 ألف دولار
قاسم: لا تطلبوا منا شيئًا بعد اليوم
إسرائيل في القرن الأفريقي... سياسة التفتيت... هنا أيضًا
اللواء: تحفُّظ أميركي على أية خطة حربية مع نتنياهو ضد لبنان
سلام: قانون الفجوة إلى المجلس.. وتنسيق سعودي - قطري لإبعاد شبح الحرب
البناء: ترامب يودّع زيلينسكي بتفاؤل حل غير قريب… ويستقبل نتنياهو بملفات الحروب؟ | عشرات الآلاف ملأوا مدن وقرى الساحل السوري احتجاجاً والحكومة تقول مؤامرة | قاسم للحكومة: كفى تنازلات… ولا بحث بالسلاح قبل الانسحاب ووقف الاعتداءات
نداء الوطن: عودة خليجية تزيّن موسم الأعياد
المدن: خطر "الصوملة" يلفح المنطقة: مَن يلعب بالنار في سوريا؟
الجمهورية: تشاور سعودي إيراني قطري حول لبنان
نتنياهو في واشنطن بطروحات عسكرية
الديار: لقاء «مفصلي» اليوم بين ترامب ونتنياهو
نعيم قاسم: إركبوا أقصى خيلكم...ولا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن!
لا حماسة دوليّة للإنتخابات النيابيّة!
?l'orient le jour: Le Liban retient son souffle : Trump donnera-t-il son « feu vert » à Netanyahu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابق
الأنباء الكويتية: العد التنازلي لعام 2025.. بدأ بانتخاب رئيس تصدى للسلاح وزيارتا ماكرون والبابا الأبرز