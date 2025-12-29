living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الأول 2025

29
DECEMBER
2025
النهار: "قوانين نارية" دفعة واحدة في مطلع السنة... قاسم يخوّن الدولة و"اركبوا أقصى خيلكم"




 

  الأخبار: قانون الفجوة المالية: تسوية بحسابات سياسية
  85% من الودائع تحت الـ 100 ألف دولار
  قاسم: لا تطلبوا منا شيئًا بعد اليوم
  إسرائيل في القرن الأفريقي... سياسة التفتيت... هنا أيضًا





  
  اللواء: تحفُّظ أميركي على أية خطة حربية مع نتنياهو ضد لبنان
سلام: قانون الفجوة إلى المجلس.. وتنسيق سعودي - قطري لإبعاد شبح الحرب







 البناء: ترامب يودّع زيلينسكي بتفاؤل حل غير قريب… ويستقبل نتنياهو بملفات الحروب؟ | عشرات الآلاف ملأوا مدن وقرى الساحل السوري احتجاجاً والحكومة تقول مؤامرة | قاسم للحكومة: كفى تنازلات… ولا بحث بالسلاح قبل الانسحاب ووقف الاعتداءات







   نداء الوطن: عودة خليجية تزيّن موسم الأعياد







  المدن: خطر "الصوملة" يلفح المنطقة: مَن يلعب بالنار في سوريا؟
 






  الجمهورية: تشاور سعودي إيراني قطري حول لبنان
  نتنياهو في واشنطن بطروحات عسكرية





الديار: لقاء «مفصلي» اليوم بين ترامب ونتنياهو
نعيم قاسم: إركبوا أقصى خيلكم...ولا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن!
لا حماسة دوليّة للإنتخابات النيابيّة!





 ?l'orient le jour: Le Liban retient son souffle : Trump donnera-t-il son « feu vert » à Netanyahu






  عناوين بعض الصحف العربية


   الشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابق





   
    الأنباء الكويتية: العد التنازلي لعام 2025.. بدأ بانتخاب رئيس تصدى للسلاح وزيارتا ماكرون والبابا الأبرز
