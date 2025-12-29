living cost indicators
الأنباء الكويتية: العاصفة الثلجية: إخراج المحاصرين وإنقاذ ما أمكن من السيارات والممتلكات

29
DECEMBER
2025
الأنباء الكويتية: في العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، أعلن مركز جرف الثلوج في عيناتا الأرز (شمال لبنان) التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل، تنفيذ عمليات إنقاذ طارئة للمواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في محلة جرود عيون أرغش - مرجحين. وقد تركزت الجهود بحسب بيان صادر عن الوزارة، على تأمين إخراج المحاصرين وإنقاذ ما أمكن من السيارات والممتلكات، في ظل ظروف مناخية قاسية.

وذكرت الوزارة ان مراكز جرف الثلوج «واصلت عملها الدؤوب من دون انقطاع لفتح الطرقات وإزالة تراكمات الثلوج في عدد من المحاور الحيوية، لاسيما في فاريا - كفردبيان - عيون السيمان - اللقلوق - قناة باكيش - طريق صنين- الأرز - عكار، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية السير والحد من المخاطر على المواطنين». وفي يوميات الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا، تعرضت بلدة كفرشوبا صباح الأحد لرشقات رشاشة ثقيلة من موقعي الجيش الإسرائيلي في رويسة العلم والسماقة، ما أدى إلى أضرار بعدة منازل. كما نجت إحدى العائلات بعدما ضربت الرشقات وسط المنزل وحطمت زجاج النوافذ.
الأنباء
