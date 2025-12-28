"الأشغال" تواصل جرف الثلوج وإنقاذ محاصرين في عيناتا وفتح الطرق الجبلية

A + A -

واصلت وزارة الأشغال العامة والنقل، عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، جهودها الميدانية على مدار الساعة لمواجهة تداعيات العاصفة الثلجية وضمان سلامة المواطنين وحركة المرور في المناطق الجبلية.ففي عيناتا، عمل مركز جرف الثلوج منذ الثانية فجرًا على تنفيذ عمليات إنقاذ طارئة للمواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في محلة جرود عيون أرغش – مرجحين، حيث تتركّز الجهود على تأمين إخراج المحاصرين وإنقاذ ما أمكن من السيارات والممتلكات، في ظل ظروف مناخية قاسية.وبالتوازي، واصلت مراكز جرف الثلوج التابعة لـوزارة الأشغال العامة والنقل عملها الدؤوب من دون انقطاع لفتح الطرق وإزالة تراكمات الثلوج في عدد من المحاور الحيوية، لا سيّما في فاريا – كفردبيان – عيون السيمان - بسكنتا على طريق قناة باكيش – الأرز – اهدن - عكار، إضافة إلى طريق ضهر البيدر، بما يساهم في الحفاظ على انسيابية السير والحد من المخاطر على المواطنين.وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية تبقى في جهوزية تامة، ودعت المواطنين إلى توخّي الحذر، والالتزام بتوجيهات السلامة العامة، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة إلى حين انحسار العاصفة وتحسّن الظروف الجوية.