مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين

28
DECEMBER
2025
تنطلق أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE النسخة الخاصة، بعنوان«مهما تفرّقنا… لبنان بيجمعنا»، صباح يوم غد  الإثنين 29 كانون الأول 2025 عند الساعة العاشرة صباحاً، في AVA Venue – شارع الاستقلال، الأشرفية.

وتتخلّل الجلسة الافتتاحية كلمة لمؤسّس مبادرة Lebanese Diaspora Energy  (LDE) النائب جبران باسيل.

يشارك في المؤتمر عدد كبير من أبناء الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، من أصحاب الخبرات والكفاءات في مجالات متنوعة، إلى جانب شخصيات فكرية واقتصادية واجتماعية.

ويتضمّن البرنامج أربع جلسات حوارية تركّز على اقتصاد المعرفة، والاستثمارات العابرة للحدود، وموضوع «اللبنانية والمواطنة»، إضافة إلى دور المطبخ اللبناني في تعزيز السياحة والاغتراب. 

اليوم الثاني للمؤتمر الثلاثاء ٣٠ كانون الاوّل: جولة للمنتشرين عند الساعة الرابعة بعد الظهر في Capital De Noel - البترون تُختتم في بيت المغترب اللبناني.

الى الزملاء الإعلاميين الذين يوّدون تغطية المؤتمر، الرجاء الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر عند التاسعة صباحاً لتسهيل عملهم.
 لأي استفسار الرجاء التواصل مع المستشارة الإعلامية  نانا  فيصل على الرقم  التالي  ٧٠٦٢٠٠٦٢
