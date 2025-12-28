غادة شريم عطا: اللعبة مكشوفة والأوامر صدرت

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: اتخذ القرار وشق قانون الفجوة المالية طريقه الى مجلس النواب …اما الاعتراضات الحزبية فلا تعدو سوى فقاعات شعبوية لم تعد تنطلي على احد ،من هذه الفقاعات ان يعترض وزارء كان بامكانهم مقاطعة الجلسة الى حين تشكيل لجنة لاعادة درسه وتعديله وفق ما يرونه يتناسب والحفاظ على حقوق المودعين كما يدعون!اما الفقاعة الاخرى فهي في اعتراض وزراء على قانون وضعه وزير من كتلتهم ،ويدور في فلك مرجعيتهم ولم يكن ليضع الخطة على الطاولة لولا موافقتها!اللعبة مكشوفة والاوامر الخارجية صدرت وما على المسؤولين وكعادة معظمهم سوى التنفيذ دون اعتراض !اما ما تبقى فلايعدو سوى ديكور واكسسوارات وتفاصيل صغيرة لزوم نجاح المسرحية !