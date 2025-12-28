living cost indicators
قبلان: ما يجري في أرض الصومال أخطر من سايكس–بيكو وبلفور معًا

28
DECEMBER
2025
في موقف تحذيري، علّق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على التطورات المتسارعة في أرض الصومال، معتبرًا أنّ ما يجري هناك يشكّل كارثة تقسيمية كبرى لا تقلّ خطورة عن وعد بلفور وخرائط سايكس–بيكو مجتمعة.

وقال قبلان إنّ المنطقة تعيش لحظة إقليمية شديدة الحساسية، محذّرًا من "النوم السياسي"، ومشدّدًا على أنّ أخطر ما أصاب العرب تاريخيًا كان الغفلة والتراخي.
 
ورأى أنّ ما يُحضَّر في أرض الصومال يهدف إلى زرع كيان إسرائيلي جديد بدعم أميركي مباشر، فيما تؤدي تل أبيب دور الواجهة، محذّرًا من أنّ تداعيات ذلك ستمتد إلى الخليج وشبه الجزيرة العربية، وتهدّد أمنها ومواردها ووجودها الاستراتيجي.

ودعا قبلان الدولة اللبنانية والدول العربية والخليجية إلى قيادة تحرّك استراتيجي حاسم لمنع هذا المسار، معتبرًا أنّ الاكتفاء بالمواقف أو الرهان على المفاوضات والوعود الأميركية ليس سوى وهم خطير، لأنّ المشروع الصهيوني – بحسب تعبيره – يقوم على الاحتلال والتفكيك وضرب الجغرافيا والتاريخ.

وختم بالتأكيد أنّ لبنان والمنطقة أمام خطر وجودي، وأنّ المسؤولية تفرض التمركز في موقع يحمي السيادة والاستقلال، محذّرًا من أنّ استمرار الغفلة سيؤدي إلى خسارة الأرض والدور، "حتى لا يبقى من الدول إلا الاسم ومن الكيان إلا الشكل".
