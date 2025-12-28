قوى الأمن: توقف مطلوب بتهم النصب والاحتيال

A + A -

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 17-12-2025، من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة قب الياس، وهو:– ن. ب. (مواليد عام 1973، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة سيارة، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نصب واحتيال.وفي سياق متّصل،بتاريخ 18-12-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف مطلوب في بلدة يونين، يدعى:-ع. أ. (مواليد عام1997، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ضرب وإيذاء، وخلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.