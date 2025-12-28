نائب يُفجع بوفاة والدته!

A + A -

توفيت والدة النائب الدكتور عماد الحوت، الحاجة نازك زكي رمضان.تُقام صلاة التشييع بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الحاج محمد البساتنه – مستديرة شاتيلا، على أن يُوارى جثمانها الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية – الحرج.وتُقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولديها الدكتور عماد والمهندس ربيع الحوت، الكائن في بربور – شارع المزرعة، قبالة سنتر نجمة المزرعة، بناية اليشرطي، الطابق السادس.كما تُستكمل التعازي يوم الاثنين 29 كانون الثاني، ويوم الثلاثاء 30 منه، في قاعة مسجد محمد الأمين – ساحة الشهداء وسط بيروت، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً، للرجال والنساء.