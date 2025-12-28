الديار: الحجار سيُبلِغ الحكومة بأنه لن يستطيع إجراء الانتخابات في أيار إلا إذا

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يستمر الاشتباك الكلامي على خط معراب - عين التينة، بعد انهيار جبهة المعارضة، كشفت مصادر وزارية ان وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، سيُبلِغ الحكومة في أول جلسة لها مطلع العام بأنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز، وهذا سيكون كالإنذار الأخير من الوزير للحكومة قبل نفاد المهل القانونية ودعوة الهيئات الناخبة.في المقابل، تكشف المعلومات ان قوى المعارضة النيابية تدرس امكان تشكيل وفد لزيارة بعبدا، على خلفية كلام رئيس الجمهورية الاخير من بكركي، حول قانون الانتخابات، طالبة اليه التدخل عبر وساطة يقودها، تهدف لفتح ثغرة في جدار الازمة واخراج القانون من عنق الزجاجة، خصوصا بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها الجلسة التشريعية الاخيرة.