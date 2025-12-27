الخارجية الفرنسية تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار قرب دوريات اليونيفيل

A + A -

وزعت السفارة الفرنسية بيانا لوزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه: "تدين فرنسا إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في 26 كانون الأول 2025 قرب دوريات اليونيفيل.يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأعمال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل في الأسابيع الأخيرة.تدعو فرنسا إسرائيل إلى الكف عن انتهاكاتها لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، واحترام وقف إطلاق النار المُبرم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والملزم لجميع الأطراف. وتؤكد مجدداً على ضرورة ضمان حماية قوات حفظ السلام، فضلاً عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها ومبانيها، وفقاً للقانون الدولي. وفي هذا السياق الحساس، تُشيد فرنسا بشجاعة وكفاءة والتزام أفراد اليونيفيل، وتُجدد دعمها للتنفيذ الكامل لمهام القوة".