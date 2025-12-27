A + A -

استذكر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في ذكرى استشهاد الوزير محمد شطح اليوم، "آخر ما كتبه قبل اغتياله، حين حذّر بهدوء من المساس بدور الدولة وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية".وقال عبر منصة "أكس": "رحل صاحب الكلمة المتزنة، وبقي المعنى الذي أراد التنبيه إليه".وأرفق أحمد الحريري ما كتبه في الذكرى بإعادة نشر التغريدة الأخيرة للشهيد شطح قبل اغتياله، بتاريخ 27 كانون الأول 2013، والتي جاء فيها :"حزب الله يهول ويضغط ليصل الى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة ١٥ عاما: تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية".