غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه.. جريمة مروّعة في لبنان: إليكم تفاصيلها!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 19-12-2025، أُحضِرَ إلى أحد المستشفيات في محلة الصرفند المدعو: ي. ج. (مواليد عام 2004، سوري) جثة هامدة، وقد صرّح شقيقه:

-ع. ج. (مواليد عام 2000) أنّه عثر عليه صباحًا داخل منزله في محلة العاقبية- صيدا جثّة، وحول رقبته حبل.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف ملابسات الوفاة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة اشتبهت عناصر الشعبة، بإقدام (ع. ج.) المذكور على قتله.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على قتل شقيقه ونفّذ جريمته عن سابق تصوّر وتصميم، حيث عمل على خنقه بواسطة حبل قام بلفه حول عنقه، بعد أن غافله أثناء نومه، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.