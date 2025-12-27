مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين... إليكم البرنامج المفصل

A + A -

يُفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE بنسخته الخاصة تحت شعار «مهما تفرّقنا… لبنان بيجمعنا» يوم الاثنين المقبل في ٢٩ كانون الاول ٢٠٢٥ في AVA Venue – شارع الاستقلال في الأشرفية، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات اللبنانية في دول الانتشار من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تفوّقوا في مجالات عدّة، إلى جانب فاعليات سياسية وفكرية واقتصادية وإعلامية.تبدأ جلسة الإفتتاح عند الساعة العاشرة صباحاً، وتتخلّلها كلمات تركّز على أهميّة خلق مساحة حوار بنّاء حول سبل دعم لبنان وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية.ويلي الجلسة الافتتاحية أربع جلسات حوارية:11.00 - 12.30: الجلسة الأولى تحت عنوان "إقتصاد المعرفة"، وتُلقي الضوء على كيفية تحويل الانتشار من هجرة عقول إلى تداول عقول، وبناء شبكة معرفية عالمية تربط المواهب اللبنانية بالأسواق والفرص الدولية.12.30 - 2.00: الجلسة الثانية حول "الاستثمارات العابرة للحدود"، وتبحث كيفية الانتقال من الدعم التقليدي إلى استثمار منظّم ومستدام، يربط رأس المال اللبناني المنتشر بالثقة، الشفافية والنمو المشترك.3.00 - 4.00: الجلسة الثالثة تتناول موضوع "اللبنانية والمواطَنة"، من حيث الفرق بين مفهومي الجنسية والمواطَنة وتعزّيز وعي المنتشرين حول حقوقهم ودورهم في لبنان.4.00 - 5.00: الجلسة الرابعة تفنّد "دور المطبخ اللبناني في الدبلوماسية والسياحة والاغتراب"، وتسلّط الضوء على المطبخ اللبناني وكيفية تحوّله لقوّة ناعمة عالمية، تربط الثقافة بالدبلوماسية والانتشار، وتحوّل الطعام من وصفة إلى هويّة ورسالة.