شبح الحرب يبتعد عن لبنان؟

استبق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بإعلانه صراحة من بكركي في عيد الميلاد ابتعاد شبح الحرب عن لبنان.فبالرغم من ربط معظم المتابعين عن كثب للوضع اللبناني اتضاح المشهد العام بنتائج هذا اللقاء الذي يفترض أن يحسم التوجهات الأميركية- الاسرائيلية في المنطقة ككل وليس في لبنان وحده، بدا خروج عون لطمأنة اللبنانيين كعامل حاسم في هذا الاتجاه، ترجح مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يكون ناتجا من "وعود أميركية واضحة تلقاها في هذا المجال"، لافتة في حديث لـ"الديار" الى أنه "لم يعد خافيا على أحد الخلافات المتمادية بين ترامب ونتنياهو في التعامل مع ملفات المنطقة وأبرزها ملفات غزة ولبنان وايران، ففيما يدفع الأول لترسيخ مسار السلام، يدفع الثاني باتجاه جولة مواجهات جديدة تسمح لاسرائيل باستثمار موازين القوى الراهنة للتوسع أكثر فأكثر".وتشير المصادر الى أن "ترامب الذي غطّى كل مغامرات نتنياهو العسكرية مع انطلاقة عهده، يبدو حاسما اليوم بعدم السماح بمواصلة هذا المسار الذي انعكس سلبا على شعبيته داخل الولايات المتحدة الأميركية كما على مشروع "السلام العالمي" الذي يحمله، ما يُحتّم عليه الانصراف راهنا لتكبيل خطط نتنياهو التوسعية من دون أن يعني ذلك انه لن يحرص على ابقاء اليد الطولى له في المنطقة".