أسرار الصحف ليوم السبت 27 كانون الأول 2025

27
DECEMBER
2025
اللواء

كسر لبنان ما يُمكن وصفه بالإحراج، وقرَّر حسم الموقف لجهة دعم جهود الرياض لحماية الاستقرار في مدن اليمن..

تركت إجراءات الحصار المفروضة على جهة حزبية إلى التأثير سلباً على التقديمات للعائلات المنكوبة، لا سيما في الاستهدافات الأخيرة.

تواجه شخصية وسطية إجراء حسابات دقيقة في إطلاق مواقف حساسة ممَّا يجري في المنطقة ، لا سيما القريبة من لبنان.

الجمهورية

لوحظت حملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الإجتماعي بكلفة مالية إعلانية عالية ضد مرجع سياسي مسؤول، ويجري العمل على كشف من يقف خلفها ومن يمولها.

بدأت تتكشف الوجوه الحقيقية لقوى حزبية ساهمت في الهدر والانهيار ولم تفعل شيئاً منذ سنوات لحل أزمة، وهي اليوم تحاول تعطيل أول محاولة للحل.

يسجل ضعف الفريق الإعلامي لمسؤول كبير، ما يضطر إلى تولى مهمات حساسة بنفسه من موقع دفاعي. 

البناء

يعتقد سفير دولة أوروبية في بيروت أن إعلان ألمانيا الامتناع عن المشاركة في القوة الدولية الخاصة بغزة يعني أن الدور المحوري لتركيا في هذه القوة قد حُسم على حساب دور ألماني محوري تطالب به “إسرائيل” التي ترفض المشاركة التركية وتنتظر لقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة، بينما تبدو واشنطن قد استبقت النقاش وأبلغت ألمانيا بحسم المشاركة التركية وتكليف تركيا برعاية العلاقة بين القوة الدولية وحركة حماس لتجاوز معضلة سلاح المقاومة الذي لا تقبل حماس بتسليمه ولا تستطيع واشنطن وتل أبيب التسليم ببقائه.
