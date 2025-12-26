living cost indicators
سلام عرض مع السفير الفرنسي لدور "الميكانيزم"

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتركز النقاش حول دور "الميكانيزم".

ودان الرئيس سلام بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب والبقاع"، مؤكدا أن "الأولوية هي لوقفها، ولانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، وعودة الأسرى".

كما استقبل الرئيس سلام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CMA-CGM السيد رودولف سعادة، يرافقه المدير الإقليمي للمجموعة السيد جو دقّاق.

وخلال اللقاء، جرى التوقف عند الأنشطة الجارية في مرفأ بيروت، وبحث آفاقه المستقبلية في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة.

وأكد المجتمعون أن "استعادة مرفأ بيروت لدوره التنافسي على المستوى الإقليمي تتطلب إحراز تقدم على عدة مسارات متوازية، أبرزها توسيع القدرة الاستيعابية للمرفأ، وتحسين الربط مع الداخل وتسهيل الإجراءات الحدودية، إضافة إلى تطوير التكامل اللوجستي". وشددوا على أن "هذه الخطوات مجتمعة تشكل مدخلا أساسيا لإعادة إدماج المرفأ في سلاسل الإمداد الإقليمية، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تعافي الاقتصاد اللبناني".

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من مؤسسة يوسف صادر للثقافة القانونية، وهي جزء من مؤسسة "صادر" التي تأسست عام 1863. وقد قدم الوفد للرئيس سلام كتابا أعدّوه حول الدستور اللبناني وتفاسيره، وذلك بمناسبة مئوية الدستور اللبناني الصادر عام 1926.
{{article.title}}
