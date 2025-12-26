بالصور - نظّمت جمعيّة تراث ووطن، فرع رحبة، حفل عشاء تكريمي للسيّد جورج رعد

A + A -

نظّمت جمعيّة تراث ووطن، فرع رحبة، حفل عشاء تكريمي للسيّد جورج رعد، حضره أهالي البلدة على رأسهم رئيس إتحاد بلديات الجومة عكار ورئيس بلدية رحبة عدنان ملحم الذي ألقى كلمة أثنى فيها على جهود جمعيّة تراث ووطن، الفرع الرئيس، وعلى كل ما تقوم به من تقديمات وخدمات دعمًا للمزارع اللبناني والمستهلك، خاصة فرع رحبة.كما ألقى رئيس جمعيّة تراث ووطن وليد نخلة، كلمة أكد فيها على دور الجمعيّة الإنساني والتراثي، مشدّدًا على أهداف الجمعيّة الداعمة لجيشنا البطل وللمزارع اللبناني وللإنتاج الوطني صونًا للبنان ولسيادته.