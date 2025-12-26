living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ مجلس الوزراء يقر مشروع "الفجوة المالية": سلام "يبشّر" بعودة الودائع والكرة لدى المجلس النيابي...

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع تسارع الأيام الأخيرة للعام 2025، زادت السلطة من تسريع خطواتها الرامية إلى توجيه رسائل إيجابية في اتجاه المجتمع الدولي على أنها "أدت واجبها"، تحديداً في الملف المالي. أما على خطّ الإنتخابات، فالتصريحات والإشارات إلى "تأجيل تقني" و"تسوية على اقتراع المغتربين"، فترفع من نسبة المخاوف اللبنانية المشروعة على إجراء الإنتخابات في موعدها، لا بل إقدام السلطة على ذرّ الرماد في العيون لتمديد طويل...

منا هنا، تصبح التطمينات التي يطلقها أركان السلطة على محك الإمتحان العملي، بدءاً من استعادة أموال المودعين والحفاظ على حقوق الشعب اللبناني، وصولاً إلى تفادي الحرب وإجراء الإنتخابات النيابية، كما وُعد اللبنانيون مراراً.

وقد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الثالثة مشروع قانون "الفجوة المالية"، مع تسجيل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي والقوات ووزيري العدل والشباب والرياضة. وقد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الودائع التي لا تتجاوز المئة ألف دولار ستعود كلها، فيما تصبح إشارته إلى إجراء التدقيق الجنائي محور تساؤل ومتابعة لكي تتحقق واقعاً عملياً. كما رأى أنَّ إقرار مشروع القانون يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة.

غير أن إقرار القانون ليصبح نافذاً لا يزال ينتظر المناقشة في مجلس النواب حيث يتوقع أن يُثار الكثير من الضبابية، نظراً لتحالف قسم كبير من الكتل والنواب مع المصارف، ونظراً لاضطرار هؤلاء إلى المزايدة وإطلاق قنابل دخانية وعبارات ومصطلحات "تقنية"، سعياً لتخدير الرأي العام عن أي اعتراض أو مساءلة.

ميدانياً، زادت إسرائيل من وتيرة عدوانها سواء بالغارات الفعلية أم بالتحليق المنخفض لطائراتها من الجنوب إلى البقاع، وقد سُجلت الجمعة سلسلة من الغارات على قضاء جزين وصولاً إلى جرود الهرمل.

وإقليمياً، أثار التفجير الإنتحاري في مسجد الإمام علي في حمص موجة استنكار واسعة، فيما تزدحم الأسئلة حول كيفية تحقيق الإستقرار في سوريا في ظل انتشار الإتجاهات المتشددة، وفي وقتٍ تزداد المخاوف من عمليات مماثلة ومن الفوضى المحتملة، خاصةً وأن استخدام "داعش" كعامل مهدد للإستقرار، وللإستعمال أيضاً، عاد للظهور في الأسابيع الأخيرة.

وفي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نُفذت عمليتا دهس وطعن أدتا إلى مقتل إسرائيليَين وإلى عدد من الجرحى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout