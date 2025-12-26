كواليس - لبنانيون يتقصّون الحقيقة في "البيت الأبيض"!

A + A -

يتقصّى نواب ومسؤولون سياسيون لبنانيون من نافذين في "البيت الأبيض" والولايات المتحدة، حقيقة موقف الإدارة الأميركية حيال الملف اللبناني وسلاح حزب الله! ففي حين يُطلق مبعوث الرئيس ترامب توم برّاك تصريحات متناقضة ومحيّرة حيناً ونافرة وفظّة حيناً أخرى تبدو وكأنها تُعبّر عن توجه الإدارة الأميركية نظراً لصداقته مع ترامب، يُطلق السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى تصريحات مُغايرة وأقل حدّة، فيما تُغرِد المبعوثة مورغان أورتاغوس في سربٍ آخر!. فهل الأمر توزيع للأدوار أم توجهات مختلفة في الإدارة الأميركية حيال لبنان؟.