living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيمة احتياطات الذهب اللبنانية تقفز: فوق 40 مليار دولار

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علي نور الدين- المدن:

يستعد مجلس الوزراء لمتابعة النقاش المتعلّق بمشروع قانون الفجوة الماليّة، اليوم الجمعة، وهو التشريع الذي سيحدّد كيفيّة التعاطي مع الموجودات والالتزامات المتبقية في ميزانيّة المصرف المركزي. وبموازاة هذا النقاش، نشر مصرف لبنان مؤخراً بيان الوضع المالي الخاص به، للفترة المنتهية في منتصف الشهر الحالي. وبشكلٍ عام، عكست الأرقام قفزة سريعة في قيمة احتياطات الذهب الموجودة في الميزانيّة، بفعل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً. كما عكست زيادة ملحوظة في حجم احتياطات العملات الأجنبيّة، ما أشّار إلى استمرار قدرة المصرف على جمع الدولارات من السوق.

في هذا المقال، تلخّص "المدن" أهم التحوّلات التي طرأت على ميزانيّة المصرف المركزي، خلال الفترة التي شهدت السجال حول مشروع قانون الفجوة الماليّة. كما تلخّص تأثير هذه التحوّلات على حجم هذه الفجوة نفسها، والأدوات المتاحة للتعامل معها.

تغيّر حجم الموجودات

وفق أرقام مصرف لبنان، ارتفعت قيمة احتياطات لبنان من الذهب إلى مستوى قارب الـ 40.03 مليار دولار أميركي، بحلول منتصف شهر كانون الأوّل الحالي، مقارنة بنحو 38.4 مليار دولار أميركي في بداية الشهر نفسه. وبهذا الشكل، تكون قيمة هذه الاحتياطات قد سجّلت ارتفاعاً بقيمة 1.63 مليار دولار أميركي، وبنسبة 4.2%، خلال فترة لم تتجاوز الـ 15 يوماً. وكما هو معلوم، يعود هذا الارتفاع إلى القفزات السريعة في أسعار الذهب العالميّة، فيما يقوم المصرف المركزي بإعادة تقييم الاحتياطات دورياً بحسب هذه الأسعار.

ومن المهم الإشارة ايضاً إلى أنّ قيمة هذه الاحتياطات لم تكن تتخطّى الـ 36.94 مليار دولار أميركي، في بداية شهر تشرين الثاني الماضي، ما يعني أنّ قيمة الاحتياطات سجّلت -حتّى اللحظة- ارتفاعاً بقيمة 3.09 مليار دولار أميركي، وبنسبة 8.4%، خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية، أي في غضون 45 يوماً فقط.

يوم الأحد الماضي، وقبيل بدء مناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، أصدرت جمعيّة المصارف بياناً طالب ببيع فوري لـ 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي. وكانت تلك إشارة واضحة لمقترح تصفية جزء من احتياطات الذهب، بحكم عدم توفّر هذه القيمة في الموجودات الأخرى. وأتت هذه المطالب في سياق طرح أفكار بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة الماليّة، بعدما رفض أصحاب المصارف تحمّل 40% من كلفة تسديد كل وديعة لغاية 100 ألف دولار أميركي، كما ينص المشروع.

الارتفاع الراهن والمستمر، في أسعار الذهب، يؤشّر إلى حجم الخسائر التي يمكن أن يتحمّلها لبنان خلال الفترة المقبلة، في حال تمّت تصفية جزء من احتياطات المعدن الأصفر الآن، كما تطلب جمعيّة المصارف. فمصرف "غولدمان ساكس" توقّع قبل أيّام أن يستمر الارتفاع في أسعار الذهب حتّى أواخر العام المقبل، وصولاً إلى مستويات تقارب الـ 4,900 للأونصة. وبهذا الشكل، أي تصفية حاليّة لاحتياطات الذهب، ستعني خسارة مؤكّدة للمكاسب التي كان يمكن تحقيقها، لو احتفظ لبنان بكامل هذه الاحتياطات. وفي جميع الحالات، من المهم التذكير بأن التصفية المقترحة لاحتياطات الذهب، لا تأتي إلا في سياق البحث عن أدوات لتخفيض الكلفة التي سيتحمّلها المصرفيون، عند إعادة هيكلة قطاعهم.

من جهة أخرى، بيّنت أرقام مصرف لبنان أنّ حجم احتياطات العملات الأجنبيّة ارتفع من 11.85 مليار دولار أميركي في بدايات الشهر الحالي، إلى قرابة الـ 11.99 مليار دولار أميركي بحلول منتصف الشهر، ما يعكس زيادة معتبرة قيمتها نحو 138 مليون دولار أميركي خلال فترة 15 يوماً. مع الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي يأخذ حجم هذه الاحتياطات بعين الاعتبار، عند قياس قدرته على المساهمة في ضمان أموال كل مودع لغاية مئة ألف دولار أميركي. والتغيّر في حجم الاحتياطات، على نحوٍ إيجابي، يؤثّر حتماً على واقعيّة فرضيّات مشروع قانون الفجوة الماليّة.

بنود المطلوبات

من جهة المطلوبات، استمرّت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بالتراكم خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، حيث ارتفع جحمها من 8.51 مليار دولار أميركي في بداية الشهر، إلى 8.68 مليار دولار أميركي في منتصفه. وبذلك سجّلت هذه الودائع زيادة إجماليّة بقيمة 170 مليون دولار، خلال فترة 15 يوماً فقط. وبالمقارنة مع بداية شهر تشرين الثاني الماضي، تكون هذه الودائع قد ارتفعت بقيمة 212.1 مليون دولار أميركي، خلال فترة شهر ونصف الشهر. ومن المهم التذكير بأنّ هذه الزيادات هي ما يسمح لمصرف لبنان بامتصاص الليرات النقديّة المتداولة في السوق، ما يسمح -بالمقابل- بشراء العملة الصعبة من دون خلق المزيد من النقد بالعملة المحليّة.

على أي حال، من المرتقب أن يحسم قانون الفجوة الماليّة، عند صدوره، مستقبل الأزمة التي ضربت ميزانيّة مصرف لبنان، والتي كوّنت الفجوة ما بين التزاماته وموجوداته بالعملات الأجنبيّة. فحتّى هذه اللحظة، لا تزال التزامات مصرف لبنان للقطاع المالي، وخصوصاً المصارف التجاريّة، تقترب من حدود الـ 83.58 مليار دولار أميركي، في مقابل الموجودات التي ذكرناها. وهذه الالتزامات، هي ما يُفترض أن يتم تخفيضه، أو إعادة جدولته، بموجب الأدوات التي سيتيحها قانون الفجوة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout