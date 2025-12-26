بعد غارات البقاع والجنوب.. منشور لـ أدرعي!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان. وخلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قواتنا. في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح".

وأضاف: "كما تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات ضد الجيش الإسرائيلي . في المقابل هاجم الجيش الإسرائيلي مبان عسكرية عدة استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية. وتشكل الاهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادًا لشن عمليات ضد اسرائيل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على إسرائيل".