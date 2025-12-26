living cost indicators
بشأن استقدام العاملات الأجنبيات... قرار لوزير العمل

26
DECEMBER
2025
أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج للمكاتب، "استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأكيداً لما ورد في المادة 12 من القرار الرقم 74/1 تاريخ 01/07/2025 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الاجانب في الخدمة المنزلية) وحرصاً على التزام لبنان معايير العمل التي نصت عليها المواثيق العربية والدولية".

وجاء في المذكرة: 

"أولاً: يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال اي وسيلة اعلامية أو اعلانية مرئية او مسموعة أو مكتوبة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منها (عرض الحالة) على تطبيق واتس اب وغيره من التطبيقات المماثلة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.

 ثانياً: تكلف دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ احكام هذه المذكرة".

{{article.title}}
