الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد!

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان طقسا غير مستقر بدأ يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، منهياً فترة جفاف طويلة فرضتها المرتفعات الجوية العنيدة التي حالت دون وصول الأمطار. والآن، تعود الضغوط الجوية المنخفضة لتوجه مجرى الأمطار نحو منطقتنا.

أضافت: "يتحول الطقس تدريجياً إلى غير مستقر اعتباراً من اليوم الجمعة، مع انقلاب الرياح إلى جنوبية غربية، ما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة تشتد ليلاً وخلال ساعات الصباح الأولى. تمتد الأمطار لتغطي مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مع تفاوت في الغزارة بحسب توزع السحب.

ذروة الفعالية الجوية: من ظهر السبت حتى صباح الأحد، حيث تكون الأمطار غزيرة والثلوج تتساقط على ارتفاعات 1800 متر، وقد تنخفض إلى 1400–1500 متر صباح الأحد.

الاثنين: تبدأ فعالية جوية جديدة، سريعة لكنها قوية، بأمطار شاملة وثلوج تصل إلى حدود 1000 متر مساءً، وربما أدنى شمالاً إذا توفر عامل الرطوبة.

الثلاثاء حتى الخميس: تتجدد الفعالية مع منخفض جوي جديد يحمل معه أمطاراً غزيرة وثلوجاً إضافية.

وأشارت الصفحة إلى ان أسبوعا شتويا بامتياز مع أمطار غزيرة يومي السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء والخميس، وأمطار متفرقة في باقي الأيام.

