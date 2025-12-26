الأنباء الكويتية: وزيرة السياحة: الحركة ناشطة جدا والأشقاء العرب يختارون لبنان لقضاء العيد

A + A -

الأنباء الكويتية: في غمرة المشهد السياحي الملون بالإيجابية في لبنان، سألت «الأنباء» وزيرة السياحة لورا لحود عن تقييمها للحركة السياحية، فقالت إن «الحركة ناشطة جدا من طائرات ممتلئة وحجوزات عالية في الفنادق والمطاعم ونشاط لافت في الأسواق التجارية التي تفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل»، مؤكدة أن «كل ذلك هو مؤشر إيجابي واضح عن وضع البلد، خصوصا أن الحركة شملت مختلف المناطق وتأثيرها مباشر على الاقتصاد برمته».

وأضافت لحود: «بالرغم من كل الصعوبات والتحديات، لايزال اللبنانيون المغتربون والسياح من الأشقاء العرب يختارون لبنان لقضاء العيد، وهذا أمر أساسي نحتاجه في المسار الذي اختاره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة مجتمعة برئاسة د. نواف سلام لبناء الثقة من جديد بلبنان شيئا فشيئا».



وعن مواكبة وزارة السياحة لهذه الحركة الناشطة، قالت لحود: «الوزارة في تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص لضمان أفضل تجربة لزوار البلد في هذه الفترة، وهي تعمل على ديمومة السياحة في لبنان على مدار السنة، لا أن تنحصر بالمواسم».



وعن الأرقام المسجلة للوافدين من لبنانيين وغير لبنانيين، قالت وزيرة السياحة: «الوزارة في تواصل وطيد مع القطاع الخاص للحصول على أرقام دقيقة سيبنى عليها من أجل العاملين في القطاع السياحي والراغبين بالاستثمار في هذا القطاع». وختمت لحود بالقول: «مررنا بتجارب صعبة جدا، لكننا أثبتنا إرادتنا على النهوض ونحن مصممون كحكومة على سيادة تحمي البلاد وأمن يطمئن الناس وإصلاح يعيد الثقة، لاسيما أن لبنان وكما تقول الحملة التي قمنا بها في مطار بيروت بالتعاون مع القطاع الخاص، هو أحلى هدية للعيد، والأهم هو استعادة الأمل والإيمان بأن صفحة جديدة قد فتحت، لأن اللبنانيين يستحقون الاحتفال دوما بالحياة بلا خوف أو قلق من الغد».